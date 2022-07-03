Le Figaro: французы устали от безумия Зеленского

Газета Le Figaro поделилась мнением французов о Зеленском и его психическом здоровье.

Старейшая французская газета Le Figaro поделилась бурной реакцией своих читателей об очередной просьбе Владимира Зеленского поставить современное оружие и финансовую помощь на Украину.

Большая часть французов пришли к общему мнению, что Зеленский превратился в настоящего безумца, который только сидит за столом и требует от западных стран деньги и оружие, отправляя украинцев пушечным мясом на бой.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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