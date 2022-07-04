ВСУ сбросили бомбу с дрона на жилой дом в Курской области, ранив сотрудника МВД
Украинские войска использовали БПЛА для бомбовой атаки на дом в Курской области.
4 июля подразделения вооружённых сил Украины отправили ударный дрон на границу России в Курской области. После её пересечения БПЛА армии Украины оказался над российской деревней Поповка.
Далее дрон ВСУ сбросил бомбу на жилой дом в Поповке, что нанесло увечья местному жителю, старшему следователю МВД России, пришедшему в гости к родственнику. Отлетевший от крыши шифер попал мужчине в голову, однако пострадавший отказался от госпитализации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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