ВСУ сбросили бомбу с дрона на жилой дом в Курской области, ранив сотрудника МВД

Украинские войска использовали БПЛА для бомбовой атаки на дом в Курской области.

4 июля подразделения вооружённых сил Украины отправили ударный дрон на границу России в Курской области. После её пересечения БПЛА армии Украины оказался над российской деревней Поповка.

Далее дрон ВСУ сбросил бомбу на жилой дом в Поповке, что нанесло увечья местному жителю, старшему следователю МВД России, пришедшему в гости к родственнику. Отлетевший от крыши шифер попал мужчине в голову, однако пострадавший отказался от госпитализации.