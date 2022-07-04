Премьер Чехии Фиала призвал европейские страны помочь Украине восстановиться

Премьер-министр Чехии Петр Фиала предсказывает масштабный процесс реконструкции Украины и заявил о необходимости помочь ей в этом процессе.

Глава правительства Чехии Петр Фиала 4 июля во время открытия международной конференции по Украине выступил с речью.

Политик сказал, что Европа должна прямо сейчас готовиться к процессу обновления Украины.

Он добавил, что в данный момент не ясно, когда начнется этот процесс, однако уже сейчас можно восстанавливать некоторые разрушенные населенные пункты.