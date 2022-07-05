Полиция Чикаго задержала стрелка, убившего 6 человек на параде Независимости
Американская полиция задержала мужчину, который убил 6 человек в Чикаго на параде ко дню Независимости.
Накануне в американском штате Иллинойс, Чикаго, состоялся парад ко дню Независимости США, прошедший в Хайленд-Парке. Во время парада 22-летний парень открыл огонь по толпе из автоматического оружия, убив шестерых человек и ранив 24.
К этому часу полиция сумела задержать подозреваемого, предъявив ему обвинения. Мотивы молодого человека устанавливаются, однако уже сейчас известно, что он действовал в одиночку.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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