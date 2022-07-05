Япония ввела санкции против 90 физлиц и организаций из РФ и Беларуси
Утром 5 июля Минфин Японии утвердил новые санкционные списки в отношении России и Беларуси.
Пресс-служба Министерства финансов Японии уведомляет, что с 5 сентября Токио прекратит оказывать России услуги в сфере бухгалтерского учёта, консалтинга и аудита. Также Япония вводит запрет на импорт российского золота.
В новые санкционные списки Японии попали 90 физических лиц и организаций из Беларуси и РФ, среди которых фигурируют музыкант-виолончелист Сергей Ролдугин.вице-премьер России Дмитрий Григоренко.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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