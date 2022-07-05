Япония ввела санкции против 90 физлиц и организаций из РФ и Беларуси

Утром 5 июля Минфин Японии утвердил новые санкционные списки в отношении России и Беларуси.

Пресс-служба Министерства финансов Японии уведомляет, что с 5 сентября Токио прекратит оказывать России услуги в сфере бухгалтерского учёта, консалтинга и аудита. Также Япония вводит запрет на импорт российского золота.

В новые санкционные списки Японии попали 90 физических лиц и организаций из Беларуси и РФ, среди которых фигурируют музыкант-виолончелист Сергей Ролдугин.вице-премьер России Дмитрий Григоренко.