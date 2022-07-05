МИД Японии попросил Россию разъяснить указ Путина по «Сахалину-2»

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что официальный Токио потребовал у России разъяснений касательно нюансов решения Путина по проекту "Сахалин-2".

5 июля министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси провёл очередной ведомственный брифинг, на котором сообщил, что решение Владимира Путина национализировать энергетический проект "Сахалин-2" не означает немедленное прекращение поставок энергоносителей в японское государство.

Вместе с тем Хаяси подчеркнул, что Токио затребовал от Москвы разъяснений на тему того, как в рамках указа президента России будут осуществляться интересы японских энергетических компаний, поскольку решение Путина угрожает энергетической безопасности Японии.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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