Старовойт: армия Украины ведёт артобстрел жилых районов в Курской области
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреливают регион из артиллерии.
Утром 5 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вооружённые силы Украины интенсивно обстреливают их артиллерии жилые районы Глушковского района, уже нанеся урон инфраструктуре деревней Тёткино и Марково.
Накануне Старовойт уже сообщал об атаке украинской артиллерии по жилым домам в Курской области. Утром того же для ВСУ обстреляли Белгород, что привело к гибели пяти мирных жителей российского города.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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