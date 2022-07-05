ВОЗ: пандемия COVID-19 завершится к концу 2022 года
5 июля пресс-служба ВОЗ допустила завершение коронавирусной пандемии к концу текущего года.
Во вторник утром Всемирная организация здравоохранения обнародовала новый пресс-релиз, в котором сообщила, что ведомство прогнозирует полное окончание пандемии коронавируса к завершению 2022 года. При этом в ВОЗ подчеркнули, что данное решение не означает полное исчезновение CoVid-19.
Примечательно, что недавно Всемирная организация здравоохранения наделила статусом пандемии оспу обезьян и предложила переименовать данное заболевание, поскольку регламент ведомства не рекомендует называть болезни наименованиями регионов или животных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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