ВОЗ: пандемия COVID-19 завершится к концу 2022 года

5 июля пресс-служба ВОЗ допустила завершение коронавирусной пандемии к концу текущего года.

Во вторник утром Всемирная организация здравоохранения обнародовала новый пресс-релиз, в котором сообщила, что ведомство прогнозирует полное окончание пандемии коронавируса к завершению 2022 года. При этом в ВОЗ подчеркнули, что данное решение не означает полное исчезновение CoVid-19.

Примечательно, что недавно Всемирная организация здравоохранения наделила статусом пандемии оспу обезьян и предложила переименовать данное заболевание, поскольку регламент ведомства не рекомендует называть болезни наименованиями регионов или животных.