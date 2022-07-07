Кадыров планирует дойти до Киева и уничтожить всех террористов

Рамзан Кадыров надеется, что чеченские военные смогут дойти до Киева и уничтожить всех террористов, сбежавших из Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале, что надеется на продолжение Владимиром Путиным СВО, чтобы решить принципиальный для него вопрос ликвидации сбежавших из Чечни террористов.

Кадыров заявляет, что чеченская армия готова дойти до Киева, дабы уничтожить террористов, которые уже давно находятся в розыске за совершение преступлений против народа Чеченской Республики.