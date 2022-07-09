Протесты в Нидерландах: проблемы с правительством набирают обороты

Протестующие фермеры отвергли условия переговоров правительства Нидерландов о прекращении демонстраций против планов по сокращению выбросов загрязняющих веществ, которые нанесут удар по их прибыльной отрасли.

Две ведущие организации, представляющие фермеров, Нидерландская ассоциация сельского хозяйства и садоводства и Нидерландский сельскохозяйственный молодежный контакт, разослали пресс-релизы, в которых указывались различные проблемы, объясняющие, почему они отказались встретиться с назначенным правительством посредником.

В своем письме правительству Нидерландов ассоциация объяснила, что ее члены открыты и готовы вступить в переговоры, но не на тех основаниях, которые изложило правительство.

Он отклонил это предложение на том основании, что правительство не проявляет готовности обсуждать изменение целей или принципов, как это было видно в ходе парламентской дискуссии по этому делу, и подчеркнул, что обе стороны должны быть готовы двигаться вперед, если переговоры должны состояться.

Провал переговоров чреват дальнейшей эскалацией протестов.

Голландские фермеры начали массовые протесты в июне после принятия в парламенте предложения, направленного на резкое сокращение вредных загрязняющих веществ. Меры, направленные на сокращение выбросов оксида азота и аммиака, могут вынудить фермеров значительно сократить поголовье скота или вообще лишиться средств к существованию.

"Честное послание ... заключается в том, что не все фермеры могут продолжать свой бизнес", - говорится в июньском заявлении правительства.

Фермеры утверждают, что они подвергаются несправедливым нападкам, поскольку новые правила не так сильно ударили по другим экологически вредным отраслям промышленности. Они также утверждают, что правительство не представляет никаких жизнеспособных альтернатив.

За несколько недель, прошедших с момента объявления, десятки тысяч протестующих остановили большую часть страны. Фермеры использовали свои тракторы, чтобы блокировать склады, шоссе, мосты, каналы и даже гавани, с помощью рыбаков, действующих в знак солидарности.