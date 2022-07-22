Новозеландцы умирают от коронавируса рекордными темпами

В Новой Зеландии смертность от коронавируса достигла рекордного уровня. Страна борется с новой волной омикрона, который в основном поражает пожилых людей.

За неделю до 16 июля от коронавируса умер 151 житель страны, неделей ранее зафиксировано 115 смертей. За 21 июля умерло 26 человек, всем им было более 60 лет.

Население Новой Зеландии составляет 5,1 млн человек. За последнюю неделю выявлено 64 780 заражений COVID-19.

Благодаря быстрой реакции Новой Зеландии на пандемию и ее географической изоляции до конца прошлого года она практически не страдала от вируса.

В этом году правительство отказалось от политики «нулевого COVID», поскольку население было в значительной степени вакцинировано.

Вместе с тем данные местного Министерства здравоохранения показывают, что уровни госпитализации остаются ниже тех, которые наблюдались во время мартовского пика.

Правительство Новой Зеландии пока сопротивляется давлению со стороны некоторых врачей, требующих восстановить ограничения на публичные собрания или обязать носить маски в школах.

Но глава Министерства образования Иона Холстед заявила в четверг, что министерство рекомендовало школам обеспечить ношение масок настолько, насколько это практически возможно, когда дети вернутся с каникул на следующей неделе.