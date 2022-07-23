В Германии проходят протесты против выступлений Анны Нетребко

Российская оперная звезда Анна Нетребко выступила на фестивале в замке Регенсбург. Это был первый из четырех запланированных концертов певицы в Германии.

В пятницу вечером перед входом в замок собралась небольшая группа демонстрантов в знак протеста против выступления певицы и против вторжения России на Украину. Хотя Нетребко присоединилась к российским деятелям искусств, которые осудили войну.

На плакатах протестующих было размещено фото Нетребко с Путиным и надписи «Анна, как насчет благотворительного концерта в Украине» и «Не в Нью-Йорке, не в Штутгарте, почему здесь?».

Концерт Нетребко, запланированный на 3 сентября перед Новым дворцом в Штутгарте, недавно был отменен. Министерство финансов Баден-Вюртемберга, в которое также входит администрация государственных замков, ранее заявило, что не думает, что певица сможет выступать, пока идет война на Украине.

В любом случае концерт в Регенсбурге прошел для оперной певицы с аншлагом. В программу вошли произведения Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Жака Оффенбаха и Петра Чайковского. Зрители Регенсбурга отреагировали на талант восторженными аплодисментами. На концерте присутствовала и хозяйка замка принцесса Глория фон Турн унд Таксис.