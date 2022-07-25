Крупнейшие партии Финляндии выступили против выдачи виз гражданам РФ

Большинство влиятельнейших партий финского парламента высказались за прекращение выдачи виз россиянам.

Финское новостное агентство STT утверждает, что партии парламента Финляндии высказались за прекращение выдачи виз гражданам России. За остановку выдачи виз выступают Социал-демократы, центристы, Коалиционная партия и "Партия истинных финнов".

Примечательно, что утром 25 июля временно исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии Тютти Туппурайнен предупредила, что Хельсинки не планируют прекращать выдачу виз россиянам.