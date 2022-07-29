Украинские военные за месяц посадили ресурс немецких  Panzerhaubitze 2000, слишком быстро стреляли

По сообщениям СМИ, всего через месяц после поставки немецких артиллерийских систем на Украину самоходные гаубицы уже имеют признаки износа.

В середине недели, как сообщает «Шпигель», Киев проинформировал Минобороны ФРГ о том, что некоторые из семи орудий Panzerhaubitze 2000, поставленных в конце июня, после интенсивного обстрела российских позиций выдавали сообщения об ошибках, свидетельствующие о том, что орудия нуждаются в ремонте.

В Бундесвере предполагают, что проблемы связаны с высокой скорострельностью, с которой украинские вооруженные силы применяют орудия в борьбе с российскими оккупантами; в результате механизм заряжания гаубицы подвергается огромной нагрузке.

Войска считают 100 выстрелов в день задачей высокой интенсивности, но украинцы, очевидно, выпустили гораздо больше снарядов.

Кроме того, говорят, что солдаты на фронте изначально пытались стрелять специальными боеприпасами на очень большое расстояние.

Поэтому Бундесвер согласился быстро отправить дополнительные пакеты запчастей на Украину для решения проблем. В то же время федеральное правительство ведет переговоры с военной промышленностью о создании ремонтного центра в Польше.

Новые проблемы возникли и с пополнением боезапаса зенитного танка «Гепард », первые пять систем которого недавно были доставлены в Украину. В ходе тестовых стрельб в Германии выяснилось, что система стрельбы «Гепарда» не распознает боеприпасы норвежского производителя, поэтому снаряды теперь приходится совершенствовать. В августе модифицированный боеприпас должен пройти повторные испытания.