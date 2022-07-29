Политический эксперт Джонатан Мейлендер назвала истинную цель помощи британского правительства киевскому режиму.

29 июля обозреватель американского журнала The National Interest Джонатан Мейлендер опубликовала статью касательно целей, которые преследует Соединённое королевство оказывая столь внушительную поддержку Украине.

Мейлендер утверждает, что Великобритания пытается вернуть своё положения в Европе, которое потеряла после брексита, поставляя оружие на Украину и обучая украинских солдат.

Также эксперт NI подчеркнула, что Бориса Джонсона во время его визита на Украину встретили с теплотой, которую глава ЕК Урсула фон дер Ляйен никогда не получала со стороны украинского правительства.