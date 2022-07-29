Вооруженные силы Китая объявили о подготовке в войне

Китайские войска призвали готовиться к началу большого вооруженного конфликта.

Вооруженные силы Китайской народной республики призвали людей начать готовиться к большой войне.

Такое сообщение появилось в официальном Twitter аккаунте 80-й армии Китая.

Напомним, что в последние несколько недель серьезно обострилась ситуация вокруг независимости Тайваня. Китай не намерен признавать Тайвань.

Также глава Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена, что не слудует "играть с огнем" в данном ситуации.

Надппись 备战! , что означает "Готовьтесь к войне!", появилась в социальной сети.