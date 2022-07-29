Вооруженные силы Китая объявили о подготовке в войне
Китайские войска призвали готовиться к началу большого вооруженного конфликта.
Вооруженные силы Китайской народной республики призвали людей начать готовиться к большой войне.
Такое сообщение появилось в официальном Twitter аккаунте 80-й армии Китая.
Напомним, что в последние несколько недель серьезно обострилась ситуация вокруг независимости Тайваня. Китай не намерен признавать Тайвань.
Также глава Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена, что не слудует "играть с огнем" в данном ситуации.
Надппись 备战! , что означает "Готовьтесь к войне!", появилась в социальной сети.
Опубликовано: Николай Скира
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