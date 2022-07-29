В Запорожье сообщили об ударах ВСУ из HIMARS по железнодорожным путям

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американских HIMARS по железнодорожным путям.

Евгений Балицкий отметил, что 29 июля 2022 года, предположительно с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, украинская сторона нанесла несколько ударов по железнодорожному полотну на станции Камыш-Заря.

Глава ВГА подчеркнул, что в результате атаки разбиты три ветки железнодорожного полотна в 600 метрах от станции в сторону населенного пункта Розовка, а также в 300 метрах от станции в сторону населенных пунктов Мелитополь и Полог.

Балицкий добавил, что союзные силы уже «вышли на след корректировщиков украинского огня». Глава региона пообещал, что виновные в этом инциденте будут «задержаны и наказаны».

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что ВСУ в ночь на 29 июля 2022 года нанесли ракетный удар из американских HIMARS по следственному изолятору в городе Еленовка, где находились украинские военнопленные, в том числе и из батальона «Азов».