В Запорожье сообщили об ударах ВСУ из HIMARS по железнодорожным путям
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американских HIMARS по железнодорожным путям.
Евгений Балицкий отметил, что 29 июля 2022 года, предположительно с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, украинская сторона нанесла несколько ударов по железнодорожному полотну на станции Камыш-Заря.
Глава ВГА подчеркнул, что в результате атаки разбиты три ветки железнодорожного полотна в 600 метрах от станции в сторону населенного пункта Розовка, а также в 300 метрах от станции в сторону населенных пунктов Мелитополь и Полог.
Балицкий добавил, что союзные силы уже «вышли на след корректировщиков украинского огня». Глава региона пообещал, что виновные в этом инциденте будут «задержаны и наказаны».
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что ВСУ в ночь на 29 июля 2022 года нанесли ракетный удар из американских HIMARS по следственному изолятору в городе Еленовка, где находились украинские военнопленные, в том числе и из батальона «Азов».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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