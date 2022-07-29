Германия передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber

Берлин передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber, передало в пятницу Минобороны Германии, сообщает dpa.

Как подчёркивается, благодаря этим комплектам украинцы смогут преодолевать водные и другие препятствия во время боя. Это очередные поставки тяжелой техники, анонсированные властями Германии. Первая поставка запланирована на осень.

В течение нескольких месяцев власти Германии подвергались резкой критике за медлительность в предоставлении Украине оборонной поддержки.

В перечень поставок, находящихся "в стадии подготовки или передачи", входит ряд систем тяжелого вооружения, таких как 30 зенитных самоходных установок "Гепард", только что доставлено семь гаубиц PzH 2000 , три ракетные установки "Марс" с боекомплектом,

система противовоздушной обороны, радар локализации артиллерии COBRA и десять зенитных орудий.

Кроме того, к стрелковому оружию добавляется 4,8 млн единиц боеприпасов, 53 тыс. боеприпасов к САУ и 10 тыс. артиллерийских боеприпасов.

В пятницу, 29 июля Минобороны Германии также сообщило, что Берлин передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber.

В заявлении Минобороны Германии говорится, что благодаря комплектам Biber украинцы смогут во время боя преодолевать водные и другие препятствия.

Осенью в Украину доставят первые шесть танковых мостоукладчиков из Германии. Еще десять будут переданы Германией Украине в следующем году.

Biber — немецкий танковый мостоукладчик, в котором используется шасси танка Leopard 1. Его производство началось в 1975 году.

Его мостик разворачивается в горизонтальной плоскости. Это позволяет скрыть танк от противника, используя небольшие препятствия на местности, такие как кусты или холмы.