Трамп: Пелоси едет на Тайвань с целью создать проблем и заработать денег

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что поездка Нэнси Пелоси на Тайвань сделает ещё хуже отношения между Вашингтоном и Пекином.

Дональд Трамп опубликовал новое сообщение в собственной социальной сети Truth Social, где заявил, что грядущая поездка спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань значительно усугубит отношения между Соединёнными Штатами и Китаем.

При этом Трамп выразил уверенность, что сама Пелоси поступает безответственно, поскольку знает, что своей поездкой на Тайвань она дестабилизирует обстановку в регионе. Тем не менее, Дональд Трамп считает, что Нэнси Пелоси просто хочет заработать и осознанно создаёт проблемы США.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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