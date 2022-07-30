Трамп: Пелоси едет на Тайвань с целью создать проблем и заработать денег

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что поездка Нэнси Пелоси на Тайвань сделает ещё хуже отношения между Вашингтоном и Пекином.

Дональд Трамп опубликовал новое сообщение в собственной социальной сети Truth Social, где заявил, что грядущая поездка спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань значительно усугубит отношения между Соединёнными Штатами и Китаем.

При этом Трамп выразил уверенность, что сама Пелоси поступает безответственно, поскольку знает, что своей поездкой на Тайвань она дестабилизирует обстановку в регионе. Тем не менее, Дональд Трамп считает, что Нэнси Пелоси просто хочет заработать и осознанно создаёт проблемы США.