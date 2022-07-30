Украина запретила въезд главе МИД Бельгии из-за поездки в Крым
Новый министр иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб получила запрет на посещение Украины из-за её прежней поездки в Крым.
В субботу издание "Европейская правда" сообщило, что правительство Украины запретило въезд на свою территорию новой главе бельгийского МИДа Аджи Лябиб, которая ранее посетила Крым по российской визе. При этом Лябиб намекнула, что считает крымский полуостров частью России.
Автор статьи в "Европейской правде" уверяет, что Аджи Лябиб не сможет въехать на территорию Украины до тех пор, пока не извиниться перед её народом и администрацией Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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