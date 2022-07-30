«Газпром» прекратил экспорт российского газа в Латвию
Российская энергетическая компания «Газпром» с 30 июля прекратил транзит сжиженного природного газа в Латвию.
В субботу, 30 июля 2022 года, пресс-служба российской компании «Газпром» сообщила в Telegram-канале холдинга о том, что руководство приняло решение о прекращении продажи газа Латвию с сегодняшнего дня.
Отмечается, что приостановка «Газпромом» транзита российского природного газа в Латвию связана с нарушением латвийской стороной двусторонних соглашений, сроки возобновления поставок полезного ископаемого не уточняются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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