«Газпром» прекратил экспорт российского газа в Латвию

Российская энергетическая компания «Газпром» с 30 июля прекратил транзит сжиженного природного газа в Латвию.

В субботу, 30 июля 2022 года, пресс-служба российской компании «Газпром» сообщила в Telegram-канале холдинга о том, что руководство приняло решение о прекращении продажи газа Латвию с сегодняшнего дня.

Отмечается, что приостановка «Газпромом» транзита российского природного газа в Латвию связана с нарушением латвийской стороной двусторонних соглашений, сроки возобновления поставок полезного ископаемого не уточняются.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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