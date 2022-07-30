Посол США: Россия намерена стереть Украину с карты мира
Посол США в ООН заявил в пятницу, что больше не должно быть никаких сомнений в том, что Россия намерена демонтировать Украину “и полностью стереть ее с карты мира”.
Линда Томас-Гринфилд заявила Совету Безопасности ООН, что Соединенные Штаты видят растущие признаки того, что Россия закладывает основу для попытки аннексии всех восточных украинских регионов Донецкой и Луганской областей, а также южных Херсонской и Запорожской областей, в том числе путем установки “незаконных доверенных лиц в районах, удерживаемых Россией, с цель проведения фиктивных референдумов или указа о присоединении к России”.
Очевидно, предполагая, что военные цели Москвы простираются за пределы промышленного Донбасса на востоке Украины, включающего Донецк и Луганск, Лавров сказал: “Мы, безусловно, поможем украинскому народу избавиться от режима, который является абсолютно антинародным и антиисторическим”.
Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил Совету Безопасности в пятницу, что “Денацификация и демилитаризация Украины будут проведены в полном объеме”.
Посол США также обратился к странам, которые призывают все страны использовать дипломатию, не называя Россию, заявив: “Давайте внесем ясность: продолжающиеся действия России являются препятствием для разрешения этого кризиса”.
И снова она не назвала ни одной страны, но значительное число стран Африки, Азии и Ближнего Востока придерживаются такого подхода.
Опубликовано: Силивончик Алина
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