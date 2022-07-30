МИД РФ: Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии
Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Москва включила в «черный список» 32 новозеландца, формирующих русофобскую повестку дня.
В субботу, 30 июля 2022 года, пресс-центр Министерства иностранных дел России заявил о введении ответных санкций в отношении тридцати двух граждан Новой Зеландии, для которых въезд на территорию РФ закрыт на бессрочной основе.
Отмечается, что «черный список» российского внешнеполитического ведомства попали новозеландские чиновники, сотрудники Вооружённых сил Новой Зеландии, а также представители местных СМИ, которые активно продвигают русофобские идеи среди населения крупнейшей страны в Океании.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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