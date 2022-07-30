Минобороны России сообщило об уничтожении батареи американских гаубиц М777
Российское Министерство обороны сообщило, что были уничтожены поставленные Штатами гаубицы.
В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины российские войска уничтожили американские гаубицы М777.
Как передает телеграм-канал российского оборонного ведомства, это произошло в районе Степногорска.
"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777 в районе Степногорска Запорожской области", - говорится в сообщении.
Также были уничтожены батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Курдюмовки и шесть взводом РСЗО "Град" и две батареи гаубиц "Гиацинт-Б".
Опубликовано: Николай Скира
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