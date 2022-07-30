Моравецкий заявил, что пути Польши и Венгрии разошлись

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, тесное партнерство с Венгрией расстроилось из-за разного отношения к войне на Украине.

«Польша и Венгрия пошли разными путями», — сказал он в пятницу вечером, по сообщению агентства PAP, во время визита в Гребкув к востоку от Варшавы.

Члены ЕС и НАТО Польша и Венгрия до сих пор были близкими союзниками в Вышеградской группе с Чешской Республикой и Словакией. Варшава и Будапешт часто соглашаются, когда дело доходит до критики ЕС, который, в свою очередь, заваливает их судебными разбирательствами о нарушениях.

Польша не будет участвовать в войне на Украине, заявил Моравецкий. Но Польша и многие другие страны пытались помочь Украине противостоять нападению России и обеспечить ее выживание.

Правительство Орбана продолжает поддерживать тесные контакты с Москвой. В своей речи на прошлой неделе Орбан сказал, что Венгрия смотрит на войну между двумя славянскими народами со стороны. Поляки, напротив, чувствуют, что «сами в ней воюют», отметил польский премьер.

Речь Орбана также подверглась широкой международной критике за расистские и антисемитские высказывания.