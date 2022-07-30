Байден заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 второй раз за месяц

Президент США Джо Байден в очередной получил положительный тест на COVID-19 и отправился на карантин.

В субботу, 30 июля 2022 года, врач президента Соединённых Штатов Кевин О'Коннор заявил, что глава США Джо Байден второй раз за месяц получил положительный результат на коронавирус.

О'Коннор отметил, что Байден продолжит соблюдать изоляцию, однако из-за отсутствия серьёзных симптомов лечение президента США Джо Байдена от коронавирусной инфекции COVID-19 проводиться не будет.