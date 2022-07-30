Байден заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 второй раз за месяц
Президент США Джо Байден в очередной получил положительный тест на COVID-19 и отправился на карантин.
В субботу, 30 июля 2022 года, врач президента Соединённых Штатов Кевин О'Коннор заявил, что глава США Джо Байден второй раз за месяц получил положительный результат на коронавирус.
О'Коннор отметил, что Байден продолжит соблюдать изоляцию, однако из-за отсутствия серьёзных симптомов лечение президента США Джо Байдена от коронавирусной инфекции COVID-19 проводиться не будет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ
Байден заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 второй раз за месяц
Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию в Украине
Ринкевич призвал Евросоюз запретить выдачу туристических виз гражданам России
Bloomberg: Германия теряет лидерство в Евросоюзе из-за санкций против РФ