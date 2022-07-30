Экс-посол Франции в РФ Сильви Берманн объяснила почему российские военнослужащие не могли нанести удар по изолятору в Еленовке ДНР.

В субботу, 30 июля 2022 года, бывший посол Франции в России Сильви Берманн прокомментировала обвинения представителей киевского режима в отношении Вооружённых сил РФ, которые по мнению Зеленского и его союзников нанесли ракетный удар по СИЗО в Еленовке.

Берманн утверждает, что Россия не атаковала исправительную колонию в Еленовке, так как в этом попросту нет смысла, ведь в связи с отменой моратория на смертную казнь в ДНР, пленённых украинских военнослужащих могли казнить согласно постановлению суда, а не убивать.