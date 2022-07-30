Берманн доказала виновность ВСУ в ракетном обстреле СИЗО в Еленовке
Экс-посол Франции в РФ Сильви Берманн объяснила почему российские военнослужащие не могли нанести удар по изолятору в Еленовке ДНР.
В субботу, 30 июля 2022 года, бывший посол Франции в России Сильви Берманн прокомментировала обвинения представителей киевского режима в отношении Вооружённых сил РФ, которые по мнению Зеленского и его союзников нанесли ракетный удар по СИЗО в Еленовке.
Берманн утверждает, что Россия не атаковала исправительную колонию в Еленовке, так как в этом попросту нет смысла, ведь в связи с отменой моратория на смертную казнь в ДНР, пленённых украинских военнослужащих могли казнить согласно постановлению суда, а не убивать.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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