Полянский: Россия указала генсеку ООН на причастность ВСУ к удару по Еленовке
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва рассказала генсеку организации о причастности ВСУ к удару по СИЗО в Еленовке.
Утром 31 июля зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона предоставила генсеку организации Антониу Гутерришу сведения, которые доказывают причастность армии Украины в ударе по исправительному учреждению в городе Еленовка Донецкой области, в результате чего погибла масса пленных солдат ВСУ.
Полянский утверждает, что ООН обязаны экстренно дать оценку действий украинской армии при ударе по Еленовке, а киевская администрация должна прекратить пытаться переложить ответственность за свои действия на Россию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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