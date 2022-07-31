Полянский: Россия указала генсеку ООН на причастность ВСУ к удару по Еленовке

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва рассказала генсеку организации о причастности ВСУ к удару по СИЗО в Еленовке.

Утром 31 июля зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона предоставила генсеку организации Антониу Гутерришу сведения, которые доказывают причастность армии Украины в ударе по исправительному учреждению в городе Еленовка Донецкой области, в результате чего погибла масса пленных солдат ВСУ.

Полянский утверждает, что ООН обязаны экстренно дать оценку действий украинской армии при ударе по Еленовке, а киевская администрация должна прекратить пытаться переложить ответственность за свои действия на Россию.