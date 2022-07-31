Шесть человек получили ранения после атаки беспилотника ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе

Губернатор Севастополя в Крыму Михаил Развожаев обвинил Украину в проведении атаки с беспилотника, который ударил во двор штаба краснознаменного Черноморского флота.

На сегодня в России запланирован грандиозный праздник по случаю Дня Военно-морского флота. В результате теракта пострадали пять человек, а торжества в Крыму пришлось отменить, сообщает агентство Reuters.

"Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он сообщил о шести раненых сотрудников Штаба флота, заявил, что всем им оказана помощь, отметил, что погибших нет, а также попросил граждан "сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома".

"У двоих средней тяжести травмы, у остальных - легкие", - сказал он.

Отметим, что слова Развожаева прозвучало за несколько часов до торжеств в Санкт-Петербурге, где президент РФ Владимир Путин будет наблюдать за празднованием Дня Военно-морского флота. Там он также должен утвердить новую военно-морскую доктрину России.

Кроме того, высокопоставленный чиновник написал в Telegram, что Украина решила "испортить нам День ВМФ".

Министерство обороны Украины пока никак не прокомментировало факт удара БПЛЛ по штабу Черноморского флота в Севастополе.