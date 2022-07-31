Минобороны РФ: ВКС ликвидировали 350 бойцов нацбатальона «Кракен» в Харькове

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении около 350 военных нацбатальона «Кракен» в техникуме Харькова.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков во время утреннего брифинга МО РФ доложил об успешной нейтрализации приблизительно 350 боевиков нацбатальона «Кракен», которые обустроили пункт временной дислокации на территории техникума в Харькове.

Конашенков отметил, что военнослужащие воздушно-космических сил России нанесли высокоточный удар по пункту базирования украинских националистов, что позволило не допустить жертв среди мирного населения и разрушения объектов инфраструктуры Харькова.