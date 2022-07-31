В Николаеве убит глава украинского зернового гиганта «Нибулон», «кошелек» Порошенко
В Николаеве в результате российского обстрела погиб владелец одной из крупнейших в Украине компаний по торговле зерном.
«Сегодня ночью в результате обстрела трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга Раиса», - написал в воскресенье в Telegram губернатор области Виталий Ким.
Вадатурскому было 74 года. Недавно его состояние оценивалось в эквивалент более 400 миллионов евро.
Мэр города Александр Зенкевич назвал ночные обстрелы в Telegram «вероятно, самыми сильными за все время» с начала войны. Еще трое мирных жителей получили ранения.
Сообщается, что лишь около половины из почти 500 000 жителей Николаев остались в кораблестроительном городе.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Мать подозреваемого в убийстве Синдзо Абэ извинилась перед церковью за доставленные неудобства
Мать подозреваемого, причастного к убийству бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сожалеет о том, что создала проблемы для Семейной федерации за мир и объединение во всем мире, также известной как Церковь Объединения.Подробнее...
-
-
30 июля - Международный день дружбы: когда возник праздник и как принято его отмечать
День дружбы - инициатива ЮНЕСКО. Праздник сразу полюбился многим людям и получил широкую поддержку в разных странах. Главная его идея - признать дружбу как чувство, объединяющее людей со всех уголков мира, ведущее к гармонии и противостоящее насилию.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Празднование дня ВМФ России отменено из-за нападения ВСУ на Севастополь
На конец июля в Польшу въехало более пяти миллионов украинцев
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ
В Николаеве убит глава украинского зернового гиганта «Нибулон», «кошелек» Порошенко
Politico: мэр Днепра разозлился на Зеленского за создание автократии в Украине