В Николаеве убит глава украинского зернового гиганта «Нибулон», «кошелек» Порошенко

В Николаеве в результате российского обстрела погиб владелец одной из крупнейших в Украине компаний по торговле зерном.

«Сегодня ночью в результате обстрела трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга Раиса», - написал в воскресенье в Telegram губернатор области Виталий Ким.

Вадатурскому было 74 года. Недавно его состояние оценивалось в эквивалент более 400 миллионов евро.

Мэр города Александр Зенкевич назвал ночные обстрелы в Telegram «вероятно, самыми сильными за все время» с начала войны. Еще трое мирных жителей получили ранения.

Сообщается, что лишь около половины из почти 500 000 жителей Николаев остались в кораблестроительном городе.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 