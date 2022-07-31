В Николаеве погиб зерновой король Украины, мультимиллионер Вадатурский
Один из богатейших бизнесменов Украины Алексей Вадатурский и его жена погибли в результате обстрела Николаева.
Об этом сообщил в воскресенье, 31 июля глава парламентской фракции правящей партии в Верховной Раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Ночью в результате очередного российского обстрела Николаева погиб Вадатурский Алексей Афанасьевич. Герой Украины, который своим трудом заслужил это имя", — написал Арахамия в Telegram.
Вадатурский был учредителем одного из крупнейших украинских предприятий и крупнейшей украинской компании-экспортера зерна — агрокомпании "Нибулон".
Она была создана в 1991 году как совместное предприятие Вадатурского, венгерской компании Kombiseed и британской Meridian Commodities (название "Нибулон" происходит от первых букв английских названий городов Николаев, Будапешт и Лондон).
В 2021 году Forbes оценил состояние Вадатурски в 430 миллионов долларов. Он был на 24-м месте в списке самых богатых людей Украины.
Опубликовано: Николай Скира
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