В Николаеве погиб зерновой король Украины, мультимиллионер Вадатурский

Один из богатейших бизнесменов Украины Алексей Вадатурский и его жена погибли в результате обстрела Николаева.

Об этом сообщил в воскресенье, 31 июля глава парламентской фракции правящей партии в Верховной Раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Ночью в результате очередного российского обстрела Николаева погиб Вадатурский Алексей Афанасьевич. Герой Украины, который своим трудом заслужил это имя", — написал Арахамия в Telegram.

Вадатурский был учредителем одного из крупнейших украинских предприятий и крупнейшей украинской компании-экспортера зерна — агрокомпании "Нибулон".

Она была создана в 1991 году как совместное предприятие Вадатурского, венгерской компании Kombiseed и британской Meridian Commodities (название "Нибулон" происходит от первых букв английских названий городов Николаев, Будапешт и Лондон).

В 2021 году Forbes оценил состояние Вадатурски в 430 миллионов долларов. Он был на 24-м месте в списке самых богатых людей Украины.