Путин обещает, что у России скоро появятся уникальные гиперзвуковые ракеты

Президент России Владимир Путин заявил, что у страны скоро появятся собственные гиперзвуковые ракеты «Циркон». Он также подписал новую военную доктрину.

Выступая в День Военно-морского флота России в бывшей столице империи Санкт-Петербурге, основанном царем Петром Великим, Путин похвалил Петра за превращение России в великую морскую державу и повышение глобального авторитета Российского государства.

Во время своей речи Путин заявил, что скоро Россия начнет использовать уникальные гиперзвуковые ракеты «Циркон». Он заявил, что стране хватает военного влияния для победы над любым потенциальным агрессором.

Президет сказал, что поставка гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» на фрегат «Адмирал Горшков» начнется в ближайшие месяцы. По его словам, место их дислокации будет зависеть от интересов России.

Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука. В прошлом году Россия уже проводила испытательные пуски «Циркона» с военных кораблей и подводных лодок.

Незадолго до выступления он подписал новую военно-морскую доктрину на 55 страницах, в которой изложены широкие стратегические цели российского флота, в том числе его амбиции как великой морской державы, простирающиеся на весь мир.

Главной угрозой для страны, говорится в доктрине, является стратегическая политика США по доминированию в Мировом океане и приближение военного альянса НАТО к границам России.

В доктрине говорится, что Россия может использовать свою военную силу в соответствии с ситуацией в Мировом океане, если другие мягкие силы, такие как дипломатические и экономические инструменты, будут исчерпаны.