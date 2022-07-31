Украинский зерновой король и мультимиллионер Вадатурский погиб в своей усадьбе в Николаеве

Алексей Вадатурский, основатель и мажоритарный акционер крупнейшей в Украине компании по экспорту зерна, погиб в ночь с субботы на воскресенье в результате обстрела Николаева.

Об этом сообщил в Telegram глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Этой ночью в результате обстрела погиб Алексей Опанасович Вадатурский. Герой Украины, заслуживший это имя своим трудом", - написал Арахамия.

По информации украинского издание ZN.UA, Вадатурский и его супруга погибли в свойей усадьбе, которая была расположена на территории бывшей воинской части.

Алексей Вадатурский был основателем одного из крупнейших украинских предприятий и крупнейшей украинской компании-экспортера зерна — агрокомпании "Нибулон"

Вадатурский является мажоритарным акционером "Нибулона", а это означало, что, по данным Forbes, в 2021 году его активы оценивались в $430 млн. Это поставило его на 24-е место в списке самых богатых людей Украины.

Как говорится в обращении Вадатурского, опубликованном на сайте "Нибулона" по случаю 30-летия компании, компания стала создателем "современного и упорядоченного рынка зерна в Украине". За годы работы построена сеть элеваторов и речных перегрузочных терминалов, способных вместить 2,25 млн тонн зерна. Это самое большое хранилище в стране.