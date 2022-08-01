Politico рассказала об угрозе эскалации вокруг Тайваня для Украины

Издание Politico считает, что США могут переключить внимание с российско-украинского конфликта на собственный конфликт с Китаем.

Издание Politico 1 августа опубликовало статью со ссылкой на источник в европейской дипломатии по поводу рисков, которые несет ситуация с Тайванем для Украины.

Неназванный высокопоставленный европейский чиновник утверждает, что словесная агрессия между Китаем и США может перерасти в что-то более острое, а ситуация может стать неконтролируемой для Вашингтона.

Politico отмечает, что Китай уже угрожал Америке военным ответом в случае прибытия Нэнси Пелоси на Тайвань в ходе визита в страны Азии.

Самым худшим сценарием для Украины является переключение внимания Америки со спецоперации на конфликт с Китаем.

Также европейский дипломат удивился тому, что в НАТО не беспокоятся по поводу обострения отношений Вашингтона и Пекина.