Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух РСЗО HIMARS в Харькове
Министерство обороны Российской Федерации сообщила, что ВС РФ с союзными силами уничтожили две реактивные системы залпового огня американского производства HIMARS.
В ведомстве уточнили, что РСЗО HIMARS были уничтожены в Харькове, причем две одновременно. По данным представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, эти реактивные системы залпового огня были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) в последней партии.
Представитель Министерства обороны РФ также заявил об уничтожении пусковой установки комплекса Harpoon в Одесской области. Он уточнил, что с этой целью были нанесены удары ВС РФ по Одесской и Харьковской областях, а боевая задача полностью выполнена.
Ранее сообщалось, что реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS была уничтожена в Луганской области (подконтрольной ВС РФ). Представители Луганской народной республики сообщили, что намерены передать обломки РСЗО российским следственным органом.
В Министерстве обороны РФ ранее сообщали, что американские HIMARS становятся одной из главных целей российской армии, так как несмотря на заявления США о поставках ракет дальностью максимум 80 километров, у российской стороны есть все основания полагать, что ВСУ имеют и более дальнобойные ракеты.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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