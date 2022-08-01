Владимир Путин: страны, соблюдающие Договор о нераспространении ядерного оружия, получат мирный атом

Владимир Путин посетил конференцию от ООН и заявил, что те страны, которые согласны соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия, могут получить мирный атом.

Все те страны, которые подпишут и согласятся на Договор о нераспространении ядерного оружия, могут получать мирный атом. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на конференции которая проходила в Организации объединенных наций.

При этом указал, что нет необходимости устанавливать какие-то условия.

“Мы единолично думаем, те, кому близки данные правила и они готовы их принять, то нужно выдать право на покупку мирного атома без каких-либо условностей”, – сказал президент Владимир Путин.

Также лидер добавил, что страна готова поделиться своим опытом в области ядерной энергетики, без каких-либо обязательств к своим партнерам.

Сегодняшняя конференция прошла на легкой ноте и Путин хочет верить, что есть благоразумные люди, которые согласятся на сотрудничество.