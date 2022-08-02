Президент Польши Дуда шокирован внезапным звонком Меркель Путину
Польский президент Анджей Дуда заявил, что его шокировала информация о том, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину.
2 августа было опубликовано интервью президента Польши Анджея Дуды немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в которой польский лидер заявил, что его глубоко шокировал звонок бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Владимиру Путину в 2021 году, в котором лидеры обсуждали судьбу российского газопровода "Северный поток-2", являющегося кратчайшим путём прокачки газа из России в Германию.
Звонок Меркель Путину произошёл на фоне заявления Байдена о нежелании США противодействовать "Северному потоку-2", из-за чего Анджей Дуда заявляет, что отношения между Польшей и Германией находятся на самом плохом уровне с 1990 года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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