Мэр Львова: Украина готовится к суровой зиме

Акция во Львове проводится повсеместно по всей Украине для накопления аварийных запасов резервного топлива и критически важных продуктов питания, поскольку Россия ужесточает контроль над поставками энергоносителей по всей Европе.

В то время как президент Владимир Путин сокращает поставки природного газа европейским союзникам Украины, правительство в Киеве обвинило Россию в том, что она также усиливает разрушение критически важной инфраструктуры, которая обеспечивает теплом, водой и электричеством миллионы домов, предприятий и фабрик.

“Все города готовятся к суровой зиме”, - сказал Андрей Садовый, мэр Львова, где в апреле российские ракеты вывели из строя три электрические подстанции, временно отключив подачу электроэнергии в районы. “Россия отключила газ нашим соседям, и они тоже пытаются оказать на нас давление”, - сказал он. “Наша цель - выживание. Мы должны быть готовы”.

Срочность обострилась после того, как на прошлой неделе Россия вновь сократила поставки газа в Европу, что вынудило Европейский союз объявить, что он сократит импорт российского газа, чтобы не оказаться заложником. Россия перекрыла газовые краны в Латвии в субботу, после того как тамошнее правительство объявило о дополнительной военной помощи Украине, последней в ряду европейских стран, сделавших это.

Украина покупает свой природный газ у европейских соседей, поэтому ограничение поставок в Европу угрожает и ее доступу к энергоносителям.

Украинцы часто говорят, что надеются победить Россию к тому времени, когда в октябре наступят холода. Но руководство также готовится к возможности затяжного конфликта, в котором Россия усиливает давление, методично подавляя способность украинцев сохранять тепло.