Сотрудники Службы безопасности Украины раскололись на два лагеря

В Службе безопасности Украины сотрудники раскололись на два лагеря из-за перехода на сторону России.

Во вторник, 2 августа 2022 года, источник из российских спецслужб, пожелавший остаться анонимным, рассказал новостному агентству РИА, что сотрудники Службы безопасности Украины утратили своё единство.

Отмечается, что теперь СБУ делится на тех, кто дезертировал в освобождённых российскими солдатами территорий на Донбассе и тех, кто выступает за «чистоту рядов», обвиняя некоторых своих коллег в переходе на сторону Москвы и раскрытии гостайн.