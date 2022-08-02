FT: экономика Украины уйдёт в крутое пике до конца 2022 года
Международное информагентство Financial Times утверждает, что украинскую экономику ожидает крах до завершения текущего года.
По данным журналистов издания Financial Times, до наступления 2023 года украинская экономика может войти в крутое пике, поскольку после после начала российской спецоперации Украина уже увеличила ежемесячные расходы с 250 миллионов долларов до 3,3 миллиардов. Фактически вся экономика Украины переведена на военные рельсы в ущерб гражданскому населению.
При этом эксперты FT ожидают, что в ближайшее время Кабинет министров Украины либо введёт новые налоги, либо существенно урежет расходы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно: