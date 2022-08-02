Шойгу: российские военнослужащие уничтожили шесть пусковых установок РСЗО HIMARS

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил об уничтожении российской армией шести пусковых установок американской РСЗО HIMARS на Украине.

2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания доложил об успехах российских военнослужащих в ликвидации поставляемого странами Запада на Украину вооружения.

Шойгу заявил, что бойцы российской армии уничтожили шесть установок РСЗО HIMARS и более 200 ракет к ним, а также 33 буксируемые гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного комплекса Harpoon в ходе освобождения ДНР.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 