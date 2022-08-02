Шойгу: российские военнослужащие уничтожили шесть пусковых установок РСЗО HIMARS
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил об уничтожении российской армией шести пусковых установок американской РСЗО HIMARS на Украине.
2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания доложил об успехах российских военнослужащих в ликвидации поставляемого странами Запада на Украину вооружения.
Шойгу заявил, что бойцы российской армии уничтожили шесть установок РСЗО HIMARS и более 200 ракет к ним, а также 33 буксируемые гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного комплекса Harpoon в ходе освобождения ДНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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