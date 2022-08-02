Минобороны РФ: свыше 70 военных 58-й бригады ВСУ дезертировали под Артёмовском
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что группа из не менее 70 солдат ВСУ сбежала с поля боя под Артёмовском.
Во вторник, 2 августа 2022 года, представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил об очередном случае дезертирства среди личного состава Вооружённых сил Украины.
Конашенков отметил, что не менее 70 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады ВСУ, отказавшиеся отправиться на передовую в районе Артёмовска, были задержаны и признаны дезертирами в Сумской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Минобороны РФ: свыше 70 военных 58-й бригады ВСУ дезертировали под Артёмовском
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