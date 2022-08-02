Минобороны РФ: свыше 70 военных 58-й бригады ВСУ дезертировали под Артёмовском

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что группа из не менее 70 солдат ВСУ сбежала с поля боя под Артёмовском.

Во вторник, 2 августа 2022 года, представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил об очередном случае дезертирства среди личного состава Вооружённых сил Украины.

Конашенков отметил, что не менее 70 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады ВСУ, отказавшиеся отправиться на передовую в районе Артёмовска, были задержаны и признаны дезертирами в Сумской области.