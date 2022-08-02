Соловьёв назвал приобретение им виллы в Италии экономией

Известный российский ведущий Владимир Соловьёв дал комментарии относительно информации об аресте его виллы в Италии, которую он приобрёл, чтобы не арендовать жильё родственникам, желающим отдохнуть там.

Звезда российского телевидения Владимир Соловьев дал комментарии относительно появившейся новости об аресте его итальянской виллы.

Представитель СМИ поведал о том, что купил недвижимость за границей, чтобы не связываться каждый раз с арендой площади для родных на время отдыха. Приобретение особняка в Италии ведущий считает выгодным вложением, так как цены на недвижимость в Европе порядком ниже, чем в Подмосковье.

Соловьёв напомнил, что с 90-х "пахал, не переставая", выплачивая все налоги, по этой причине его не за что критиковать.

Когда гигантскую семью вывозишь. Это уже отбилось много раз.

Ранее сообщалось, что журналистка и блогер Ксения Собчак обвиняла Соловьева в том, что тот "вставляет ей палки в колёса" ещё с 2000-х, желая, по мнению известной блондинки, таким образом избавиться от сильного конкурента.

Светская львица утверждает, что ещё во времена, когда она устраивалась на работу на радио "Серебряный дождь", Соловьёв бегал к руководству структуры с требованием уволить Ксению Анатольевну.

Собчак утверждает, что "гадости делал" её коллега, даже не будучи знакомым с ней лично. Ещё известная блондинка вспоминает, что в те времена нынешний ведущий "Вечер с Владимиром Соловьёвым" страшно ругал власть.