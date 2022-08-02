Верещук заявила о начале обязательной эвакуации с подконтрольных Киеву территорий ДНР

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в Крапивницкий прибыл первый поезд с принудительно эвакуированными жителями подконтрольных Киеву территорий ДНР.

Во вторник, 2 августа 2022 года, украинский вице-премьер Ирина Верещук в своём Telegram-канале заявила, что обязательная эвакуация мирного населения с территорий ДНР, которые находятся под контролем киевского режима, проходит согласно плану.

Верещук утверждает, что сегодня первый эвакуационный поезд «Укрзализныця» с женщинами, детьми и пожилыми людьми прибыл в город Кропивницкий Кировоградской области, где, согласно сообщению политика, переселенцам оказана вся необходимая помощь.