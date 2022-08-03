Пентагон опроверг заявление Шойгу об уничтожении на Украине американских РСЗО HIMARS

Российское агентство "Интерфакс" во вторник, 2 августа цитировало заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, который сообщил об уничтожении на Украине шести американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Нам известно об этих недавних заявлениях министра Шойгу, и они снова явно ложны", — заявил официальный представитель Пентагона Тодд Брессейл, которого цитирует Reuters.

Он добавил, что, что "украинцы с сокрушительной точностью и эффективностью используют каждый из точных ракетных комплексов, которые предоставили им США, наши союзники и партнеры".

Напомним, 2 августа министр обороны России Сергей Шойгу в своем вступительном слове на селекторном совещании в ведомстве заявил, что с начала спецоперации в Украине военными РФ уничтожено 6 РСЗО HIMARS, а также 5 противокорабельных ракетных комплексов "Гарпун" и 33 гаубицы М777.

Кроме того, за последние 14 дней также уничтожены 396 ракетных противотанковых комплексов Javelin и NLAW и 125 переносных зенитных ракетных комплексов "Стингер".

Министр отметил, что "после взятия под контроль территории Луганской Народной Республики осуществляется освобождение Донецкой Народной Республики в плановом порядке"