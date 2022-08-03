Шредер назвал идею Украины вернуть Крым военным путем абсурдной
Бывший глава Германии Герхард Шредер осудил идею киевских властей захватить Крым силовым методом.
Герхард Шредер в интервью изданию Stern 3 августа заявил, что идея Киева занять Крым является абсурдной.
Бывший канцлер ФРГ сказал, что никто не верит в то, что президент России Владимир Путин кому-то когда-нибудь снова отдаст Крым.
Накануне помощница Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что методы Украины к возвращению Крыма после 24 февраля поменялись.
Киев хочешь получить его военным способом. Ташева сказала, что город Севастополь лишится особого статуса.
До начала спецоперации России в Украине администрация Зеленского была нацелена на возвращение Крыма дипломатическим путем.
Крым заняла Россия в 2014 году после победы революции в Украине.
Россия утверждает, будто регион перешел в состав РФ по итогам республиканского референдума. Украина и Запад назвали это аннексией, осудила Россию и до сих пор считает Крым своей территорией, но временно оккупированной.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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