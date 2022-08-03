РБК: Украина отзывает всех своих миротворцев из Косово
Издание "РБК Украина" утверждает, что 40 украинских военнослужащих возвращаются домой из Косово по приказу Киева .
Журналисты издания "РБК Украина" со ссылкой на командование ВСУ сообщают о том, что 40 украинских военнослужащих, которые принимали участие в миротворческой миссии в Косово возвращаются домой.
Накануне ситуация в Косово обострилось из-за того, что с 1 августа местные власти хотели упразднить действие документов и автомобильные номера местных сербов, с чем не согласно правительство Сербии.
Опубликовано: Елена Калиновская
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