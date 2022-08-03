Российские снайперы в Украине применили новейшую винтовку «Сталинград»

Источники в силовых структурах рассказали, что российские снайперы применили на Украине новейшую винтовку TSVL-8 «Сталинград». Оружие работала на дистанции около 1500 метров.

Снайперская винтовка Лобаева TSVL-8 «Сталинград» применяется разными российскими подразделениями специального назначения. Однако была впервые применена в Украине и «неплохо себя проявило на Донбассе». Источники сообщили, что винтовка показала эффективность и высокую точность на дистанции 1500 метров.

При этом не раскрывается, в каких конкретно районах территории Донбасса применялась новейшая снайперская винтовка TSVL-8 «Сталинград». Стоит отметить, что ранее о применении этого оружия на территории Украины не сообщалось, однако оружейник Владислав Лобаев 2 июня 2022 года рассказывал, что винтовки TSVL-8 отправились на Донбасс.

Это не первая новейшая снайперская винтовка, которую используют российские военные на территории Украины. Так, ранее сообщалось, что российские снайперы на Донбассе впервые применили винтовку СВЛК-14С «Сумрак».

TSVL-8 «Сталинград» — это модульная мультикалиберная снайперская винтовка с широким спектром возможностей выполнения боевых задач. Ее разработала частная оружейная компания Lobaev Arms. В базовой модификации ее эффективная дальность 1600 метров, длина ствола 680 мм, калибр .338 Lapua Magnum, ёмкость магазина — пять патронов, скорость пули — 850 метров в секунду.