Под санкции США попали Алина Кабаева и очередной российский олигарх

Министерство финансов США ввело санкции в отношении Алины Кабаевой – бывшей гимнастки, экс-депутата Госдумы РФ, имя которой связывают с президентом России Владимиром Путиным.

Американская виза Кабаевой заморожена, введены некоторые имущественные ограничения. В ведомстве заявили, что она также является главой российской национальной медиакомпании, продвигающей вторжение России в Украину.

Великобритания ввела санкции против Кабаевой в мае, а Евросоюз ввел ограничения на ее поездки и активы в июне.

В последнем пакете санкций Минфина также фигурирует Андрей Гурьев, олигарх, владеющий поместьем Витанхерст, особняком с 25 спальнями, который является вторым по величине поместьем в Лондоне после Букингемского дворца.

Его яхта Alfa Nero стоимостью 120 миллионов долларов также была признана заблокированной собственностью. Также под санкции попали сын Гурьева Андрей и его российская инвестиционная компания ООО «Джи А.И. Инвест».

Кристиан Контардо, бывший поверенный казначейства, ныне работающий в Lowenstein Sandler LLP, говорит: «Мы видели, что правительство США установило, что многие олигархи используют семью как способ уклониться от санкций».

Российский производитель стали Публичное Акционерное Общество Магнитогорский металлургический комбинат, также известный как ММК, его председатель совета директоров Виктор Филиппович Рашников и его дочерние компании также были подвергнуты финансовым санкциям.

Кроме того, Государственный департамент сообщил, что 893 должностных лица Российской Федерации, включая членов Совета Федерации и военнослужащих, будут заблокированы в визах.